الزمالك والحدود.. الحكم يطرد طارق العشري





واعترض مدرب الحرس على قرارات حكم اللقاء ليقرر الحكم في النهاية طرده بعد نهاية الشوط الأول وكان حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح نادي الزمالك.





وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم نادي الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين نظيفين لمحمود علاء من ركلة جزاء وأحمد سيد زيزو من رأسية رائعة.

أشهر حكم لقاء مباراة فريقي الزمالك وحرس الحدود الكارت الأحمر في وجه طارق العشري مدرب فريق حرس الحدود بعد نهاية الشوط الأول مباشرة، وذلك في المباراة التي تقام ضمن منافسات الأسبوع الــ 16 من الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة.