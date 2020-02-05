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تكنولوجيا

هواوي تستعد لإطلاق أحدث هاتف من سلسلتها الشبابية في السوق المصرية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن استعدادها لإطلاق أحدث هاتف من سلسلة هواتفها الشبابية في السوق المصرية. حيث استطاعت هواتف هواوي الشبابية المتمثلة في سلسلتي Nova وY من هواتف هواوي من تحقيق نجاحًات كبيرة في السوق المصرية منذ اطلاقها، نظرًا لتمتعها بالعديد من المزايا المتطورة التي يشهدها المستخدم في فئة الهواتف الرائدة.


وتتمتع هواتف هواوي الشبابية المتمثلة في سلسلتي Nova وY بتصميم جذاب وفريد، حيث إن هواوي تحرص على الاهتمام بتصميم جميع فئات هواتفها الذكية بمكونات عالية الجودة لتتحمل كافة أنواع الاستخدامات.

حققت هواتف هواوي الشبابية رواجًا واسعًا في السوق المصرية بين فئة الهواتف المتوسطة وما فوقها، حيث قدم كل من هواوي Y9s ومن بعده هواوي Y6s تجربة جديدة من نوعها للمستخدمين. بينما نال هاتف هواوي Nova 5T إشادة وإعجاب جميع فئات المستخدمين في مصر، نظرًا لتزويده برقاقة معالج HiSilicon Kirin 980 والسعر التنافسي الذي تضمن به هواوي أفضل قيمة شرائية للمستهلكين.

والجدير بالذكر، أن نجاح هواتف هواوي الشبابية يأتي نابعًا من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج الابتكار في صميم عملها لتقديم هواتف تفوق تطلعات مستخدميها باستمرار.


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