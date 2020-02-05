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رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام حرس الحدود

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:50 م
الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز
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محمد رشاد
حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ثلاث نقاط جديدة في مشوار بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوزه على نظيره حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر البطولة المحلية، حيث حسمها الزمالك بثنائية دون رد.

وصعد فريق الزمالك بهذا الفوز للمركز الثالث قادمًا من الخامس متفوقًا على بيراميدز والاتحاد السكندري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك اليوم

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة

2- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة 

3-الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

4-الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 27 نقطة

5- بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة

6-إنبي في المركز السادس برصيد 23 نقطة.

7- الإنتاج الحربي في المركز السابع برصيد 22 نقطة 

8- سموحة في المركز الثامن برصيد 21 نقطة

9-الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة

10- حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة 

11- الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة

12- المصري في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة

13- طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة 

14- أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة 

15- وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة

16- مصر المقاصة في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة

17- أسوان في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة 

18- نادي مصر في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة
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