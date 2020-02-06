فيديوهات وصور فاضحة.. ضحايا الهكرز: نتعرض للابتزاز المادى وتهديد بنشر مقاطع جنسية من غرف النوم.. تقرير

يتعرض الكثير من المواطنين إلى سرقة حساباتهم الالكترونية وذلك بسبب التقدم التكنولوجى الهائل فى مجال استخدام شبكات الإنترنت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى مما أدى ذلك الى اساءة الكثير لهذه الشبكات سواء اختراق المواقع الالكترونية أو السب و القذف و التشهير أو تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى او التشويش او تهكير الاجهزة من مجموعة من القراصنة المحترفين على أعلى مستوى.





"صدى البلد" يرصد في التقرير التالي قصص ضحايا تعرضوا لسرقة حساباتهم على أيدي مافيا الجرائم الإلكترونية، وكيف تم إعادتها عن طريق مباحث الإنترنت، بعد محاولة ابتزازهم ، حيث قالت داليا م ، انها تعرضت الى عملية سرقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من خلال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الإسكندرية، وبعد عدة ساعات من عملية اختراق الفيس تلقيت اتصالًا هاتفيًا من المتهم يطلب مبلغ مالي 4 آلاف جنيه مقابل إغلاق حسابي.





وأوضحت، بعد مرور دقائق أرسل لي صور خاصة بي واخبرني بانه سوف ينشرها على الفيس بوك نزلت تلك الكلمات على رأسي كالصاعقة، وهنا طلبت منه أن يمهلني في الوقت لكي استطيع ان احضر له المبلغ، وبعد الانتهاء من المكالمة هرولت مسرعة إلى مباحث الإنترنت لـ تحرير محضر ، التى تمكنت من ضبطه بعد تتبع الجهاز ورصد المتهم من تحديد موقعه، وتبين أنه من محافظة الاسكندرية.

وتتابع، أنها دخلت فى حالة نفسية سيئة حتى إن حياتها انقلبت رأسًا على عقب، ولكنها لم تستسلم وظلت تقاتل حتى يعود حقها، واستطردت قائلة:" انا أكبر واحدة في اسرتي ووالدتي ست كبيرة أخفيت عنها ما حدث لانها لا تتحمل ما يحدث ولكن أصدقائي وقفوا بجانبي حتى ان تم القبض على المتهم ويقف الآن أمام المحكمة لينال جزاءه".





وأضافت داليا، أنه على الرغم من عدم استخدام الحساب فى عمليات نصب، إلا أنه تم استغلاله فى الاطلاع على الصور التي أرسلتها لأصدقائي عبر الشات، وهو ما تسبب في أذى نفسي كبير.





واختتمت داليا حديثها لـ صدى البلد قائلة:"إنها لا تريد سوى تحقيق العدالة وحفظ حقوق الفتيات الذين يتعرضن لمثل تلك المواقف، وأن القانون لابد من أن يأخذ مجراه".





كما يقول م.ن والذي يبلغ من العمر 35 عامًا، كنت أجلس مع عائلتي في إحدى الليالي وكانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة الحادية ونصف ليلًا، تعرضت خلالها إلى عملية اختراق لجهاز "اللاب توب" الخاص بي، حيث تلقيت اتصالًا هاتفيًا من رقم مجهول يخبرني بأنه تم اختراق الجهاز واستولى على جميع محتوياته وبعدها ارسل لي فيديو مركب لي أنا وزوجتي في غرفة نومنا لم استطيع تحمل ذلك وجرى الدم في عروقي، بعدها طلب مني مبلغ مالي 4 آلاف دولار، وهددني بنشر الفيديو على الفيس بوك واليوتيوب.





وفي الساعات الاولى من صباح اليوم هرولت مسرعًا الى اصدقائي، أحدهم خبير في التكنولوجيا والمعلومات واخبرتهم بما حدث، حاولوا خلالها تهكير الجهاز ولكن باءت محاولاتهم بالفشل وهنا ذهبت الى الادارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات وتم عمل اللازم وتم إغلاق كافة محتويات الجهاز، وعلمت بعد ذلك أن الشخص الذي هكر الجهاز يقطن خارج البلد.





وأضاف ضحية الهاكرز، علمت فى النهاية أن الهدف من سرقة الحساب، هو استخدامه فى عمليات احتيال ونصب، حيث إن المتهم استغل الحساب، فى محادثة أصدقائي وطلب منهم مبالغ مالية عن طريق كروت الشحن.





كما قالت نورهان محمد الفتاة العشرينية التي تعمل في إحدى الشركات الكبرى بالقاهرة، انها في احدى الايام وقعت مشادة كلامية بينها وبين إحدى زميلاتها فى العمل وبعد مرور ساعات فوجئت بزميلتها تقوم بسبها وقذفها على الجروب الخاص بالشغل"الواتس أب"، على الفور ذهبت إلى مباحث الإنترنت وعملت محضر ضدها وقضت المحكمة بحبسها شهر وغرامة 20 ألف جنيه.

ومن جهتة قال المهندس أيمن عصمت خبير أمن المعلومات والاتصالات، أن الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص.





وأكد خبير أمن المعلومات والاتصالات، أن انواع الجرائم الإلكترونية متعددة منها جرائم انتحال الشخصية والتي يستدرج فيها المجرم ضحيته ويستخلص منها المعلومات بطرق غير مباشرة، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الاستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعة أشخاص بعينهم.





وأضاف خبير التكنولوجيا ، إلى أن المجرم قد يصل به الأمر الى ان يقوم بالتحريض على أعمال غير مشروعة، باستخدام المعلومات المسروقة عن أفراد بعينهم واستغلالها في ابتزاز الضحايا بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى.





وأوضح ، أنه يوجد طرق عديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها وذلك من خلال توعية الأشخاص بكل مكان عن أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها،مشيرًا الى أن الإعلام له دور هام في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، كما يجب الإشارة أيضًا إلى كيفية التعامل معها والحماية منها.





وأشار، إلى أنه يجب تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وعدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت، كما يجب أيضًا تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها الأيدي الخاطئة.





وأكمل، يجب تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب إدخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنبًا للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة مع تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من معلومات شخصية وحسابات وكلمات المرور، مع تثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما به من معلومات.

كما أكد اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق لجرائم الإنترنت والمعلومات، على عدم وجود حالة واحدة اخترقت فيها التنظيمات الإرهابية المواقع الأمنية في أي بلد عربي وخصوصا مصر وذلك لأن الأجهزة الأمنية وضعت لحساباتها نظام أمن شديد الحظر خصوصا فيما يتعلق بالمنظمات التي تعمل في مجال «الهاكرز» والسبب في ذلك أن التنظيمات الإرهابية لا تملك هذه الإمكانيات ولا حتى المهارة.





وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق ، إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى أجهزة حاسب آلي شديدة التقنية وهذا الأمر لا تملكه تلك التنظيمات أضف إلى ذلك أن الأجهزة الأمنية كانت تتحسب أن تصل هذه التنظيمات إلى التقنية أو عن طريق تجنيد بعض «الهاكرز» في صفوف التنظيمات الأمر الذي دفعها إلى عمل حساب لذلك، في نفس الوقت أن «الهاكرز» يحتاج إلى أشخاص على دراية عالية بأمور التكنولوجيا.





وأكد، أن جميع الأجهزة المخابراتية في العالم تقوم بالتنصت بعضها على بعض، وهناك بعض الدول تخترق بعض حسابات الدول من أجل توجيه الرأي العام نحو قضية بعينها، كما أشار إلى وجود بعض الدول التي تتيح مراقبة الاتصالات والمكالمات دون إذن قضائي، إلا أن مصر تلزم الشركات بذلك في حالة وجود الإذن القضائي.





- خطوات لتحرير محضر رسمي





كما قال الدكتور صلاح الطحاوى أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، إن أول خطوة يجب ان يفعلها الشخص الذي تعرض الى عملية سرقة حسابه عبر التواصل الاجتماعي، ان يذهب الي ادارة التكنولوجيا والمعلومات بـ مباحث الانترنت بالعباسية لتحرير محضر.





وأوضح أستاذ القانون الدولى، ان مباحث الانترنت تقوم بدورها من خلال إثبات الواقعة التي تقدم بها المشكو في حقه عن طريق إثبات الواقعة سواء كانت على الفيس بوك أو غيره، وإذا تحققت مباحث الانترنت من الشكوى تقوم بإرسال الدعوى إلى النيابة العامة وبعد فحصها تقوم النيابة بإرسالها الى نيابة الشئون المالية ذات الاختصاص ، وبعدها يتم إرسالها الى قسم الشرطة التابع للمشكو في حقه اتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.





وأضاف، أن هناك أمد طويل فى تحريك الدعوى التى يتقدم بها الشخص الى الإدارة العامة لمباحث التكنولوجيا والمعلومات، مطالبًا من الجهات الحكومية الوقوف على الثغرات التي تعيق المواطنين أثناء تقديم الشكوى.





وقال :" أن مباحث الانترنت تقف عاجزة في جلب الحقوق لأصحابها في حالة واحدة، وهي عندما يتقدم الشاكي في حقه ببلاغ إلى مباحث الإنترنت يشكو فيه ان شخص قام بسبه وقذفه على موقع التواصل الاجتماعي، وأن لديه صور التقطها من المحادثة، ولكن المجرم قام بمسح نص الرسالة رغم وجود صور تفيد ارتكاب الواقعة" وأوضح ، أنه لا يوجد ايضًا قانون ينص على ضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية خارج البلاد أو تسليمه من قبل البلد التي يقطن فيها، معبرًا عن حزنة قائلًا:نقف أمام تلك القضايا عاجزين مكتوفي الأيدي.





- الجريمة الالكترونية والقوانين في مصر





وأوضح ، على الرغم من أن المشرع نجح فى تجريم كافة الجرائم الخاصة بالشبكة العنكبوتية وذلك للحد منها إلا أن الواقع العملي أثبت عدم تحقيق الهدف المبتغى منها وهو الردع الخاص والعام على السواء وذلك لأن كافة العقوبات تناولت التخيير للقاضى بين أن يحكم بالحبس أو الغرامة فنجد كثيرا من الأحكام تصدر بالغرامة فلا تردع الجانى وايضا تجد عقوبات بسيطة لجرائم منتشرة بشكل كبير و العقوبة لها الحبس لمدة شهر أو الغرامة البسيطة مثل جريمة الإزعاج أو تزوير موقع او حساب.





وناشد ، المشرع المصرى بتعديل هذا القانون لكى تكون العقوبة بالحبس والغرامة دون تخيير وأن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة مشمولًا بالنفاذ المعجل بدون كفالة وان تكون من بين الجرائم المخلة بالشرف وتغليظ عقوبة الحبس فى بعض الجرائم على أن يتم نشر هذه العقوبة بإحدى الجرائد الرسمية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه وذلك لكى تحقق العقوبة هدفها وهى الردع الخاص للجاني و الردع العام لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب هذه الجرائم.





وتابع، انه قد تصل العقوبة في تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكترونى إلى الحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر وغرامة من ١٠ آلاف إلى ٣٠ ألف جنيه، كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من ٥٠ ألف إلى ١٠٠ ألف جنيه وذلك في حالة اختراق بريد الكترونى او موقع شخصي.





وأكد، ان اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من ٥٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف جنيه.





صفحات رسمية تعرضت لـ هاكر

كما لم تتوقف عملية سرقة الحسابات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عند الأشخاص العاديين، فقد انتقلت لتشمل الصفحات الرسمية للهيئات الحكومية والشخصيات العامة، حيث تعرض حساب صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" للسرقة، وهو ما شكل أزمة دفعت الهيئة لأن تصدر بيانًا عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، بعدم الاعتداد بما يتم نشره على صفحتها.





وكتبت الدار: "تم قرصنة حساب إنستغرام الخاص بدار الإفتاء المصرية، نرجو تجاهل ما يتم نشره في الحساب، لحين استرجاعه"، وأضافت: "سيتم الإعلان عن استعادة الحساب على صفحتنا على فيسبوك".





عمرو جمال لاعب النادي الأهلي

تعرض حساب عمرو جمال، لاعب كرة القدم بالفريق الأول للنادى الأهلى، على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لـ"التهكير" من قبل مجهولين، الذين غيروا صورة الحساب، ووضعوا صورة لشعار نادى الزمالك، مكتوبًا عليها الزمالك هو الحياة.





الفنان عمرو دياب" الهضبة"

وتعرضت صفحة الفنان عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى الاختراق أيضا، ونشرت الصفحة تدوينة عام 2014 تعلن ذلك: "تم اختراق الحساب الشخصي للفنان عمرو دياب علي موقع التغريدات (تويتر) ونشر دعوات للتصويت باتجاه معين على الدستور، وتعتذر إدارة الفنان عمرو دياب على ما حدث وتؤكد أن الفنان عمرو دياب مصر على موقفه بعدم توجيه الآراء تجاه موقف سياسي معين واحترام جميع الاتجاهات الهادفة لبناء الوطن، وتعمل الإدارة الفنية الآن مع موقع (تويتر) على حل هذه المشكلة المؤقتة ولحين حل المشكلة برجاء عدم نشر أي تغريدات من حساب الفنان عمرو دياب على تويتر لحين الإعلان عن حل المشكلة.. شكرًا لتفهمكم".





كاظم الساهر