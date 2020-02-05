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فن

الأفخم يتابع استعدادات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بالإمارات..صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:34 م
مهرجان الفجيرة الدولي
مهرجان الفجيرة الدولي للفنون
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سعيد فراج
أجرى المهندس محمد سيف الأفخم، مدير مهرجان الفجيرة الدولي للفنون ومدير بلدية الفجيرة ، ورئيس الهيئة الدولية للمسرح ،جولة تفقدية للقرية التراثية ومسرح الفجيرة ، لمتابعة الاستعدادات النهائية بفعاليات الدورة الثالثة من عمر المهرجان المقرر إقامته في الفترة من ٢٠ حتى ٢٨ من فبراير الجاري ، بإمارة الفجيرة .

ويهدف المهرجان الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والفنون ، وبرعاية سامية من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة، الى اقامة ألوان متعددة من الفنون كالمسرح والموسيقى والفن التشكيلي والغناء والمونودراما، والاحتفاء بدور الثقافة الزيادي، اضافة الي تعزيز العلاقات بين المهرجان وابناء الفجيرة .

وتتخلل تلك الدورة الاستثنائية حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، الذي انطلق مؤتمره الصحفي من جمهورية مصر العربية .

ويشارك بفاعليات المهرجان كوكبة من كبار النجوم في مصر والوطن العربي الذين يحلون ضيوفًا على المهرجان ويحيي مطربوه حفلات غنائية ساهرة .

الأفخم يتابع استعدادات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بالإمارات..صور
الأفخم يتابع استعدادات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بالإمارات..صور
الأفخم يتابع استعدادات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بالإمارات..صور
الأفخم يتابع استعدادات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بالإمارات..صور
الأفخم يتابع استعدادات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بالإمارات..صور
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