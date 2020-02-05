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رياضة

الصدامات العربية سمة قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.. تفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:16 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
سحبت اليوم الأربعاء، قرعة دور ربع النهائي ، لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية ، والتي أسفرت عن مواجهات قوية في تلك البطولتين.

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهات قوية لممثلي مصر في البطولة، حيث أوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة رد الاعتبار للمارد الأحمر، أما نادي الزمالك فأوقعته القرعة في مواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي في ديربي عربي، وذلك بعد المباراة التي ستجمعهما في كأس السوبر الإفريقي.

أما البطولة الأخرى، بطولة كأس الكونفدرالية، فأسفرت عن مواجهة سهلة نسبيًا لنادي بيراميدز، أمام نادي زاناكو الزامبي، أما النادي المصري فينتظره صدام قوي أمام نهضة بركان المغربي، وصيف النسخة السابقة.

إذًا فسمة دور ربع النهائي للبطولتين، هو صدام الأندية العربية مع بعضها البعض، ففي بطولة دوري أبطال إفريقيا أيضًا، نجد أن القرعة أوقعت نادي النجم الساحلي التونسي ، في مواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي، وفي بطولة كأس الكونفدرالية لدينا مباراة قوية بين فريقي النصر الليبي،وحسنية أغادير المغربي، أي أن لدينا 4 صدامات عربية في كلتا البطولتين في دور ربع النهائي.

وتقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا على ملاعب الفرق أصحاب المركز الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، بينما تقام مباراة العودة على ملاعب الفرق أصحاب صدارة مجموعاتها في دور المجموعات ،أحد يومي 6 أو 7 مارس، أما في كأس الكونفدرالية، فتقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي  يوم 1 مارس على ملاعب الفرق المتأهل بصفته صاحب المركز الثاني ، بينما تقام مباراة العودة يوم 8 مارس، على ملاعب الفرق المتأهلة بصفتها صاحب الصدارة في مجموعاتها.


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