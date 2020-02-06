منى الشاذلي لـ مطربة مغربية: شطورة يا أسماء.. فيديو

أبهرت المطربة المغربية أسماء الأزرق، حماس جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى عندما غنت "يا بتاع النعناع يا منعنع".





وقام الجمهور بالتصفيق لها بشدة، لجمال صوتها، وتفاعلت معهم بالضحك.





وطالبت الإعلامية منى الشاذلي، المطربة المغربية أسماء الأزرق، بغناء أغنية أعجبتها فى الفترة الأخيرة وقامت بغناء أغنية " 3 دقات" .





وقامت الإعلامية منى الشاذلى بالتصفيق "شاطرة.. شطورة يا أسماء" .





وقالت من الشاذلى إنها سعيد بلقائها مع المطربة المغربية أسماء الازرق، مؤكدة :" انتى فنانة وتمتلكى موهبة" .