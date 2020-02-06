AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رمال ورياح مثيرة للأتربة وأمطار .. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:49 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
ريهام فيكتور
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الخميس، بالقاهرة الكبرى، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
 
الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22
  
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21
  
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 23   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 24
  
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 23      
   
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25
  
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 25    
  
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
  
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة الطقس لمدة أسبوع.. أمطار ورياح واستمرار موجة انخفاض درجات الحرارة

السقعة مستمرة.. الأرصاد تحذر: أمطار ورياح على أنحاء البلاد بداية من اليوم وحتى الاثنين والعظمى بالقاهرة 16 درجة

تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الأحد 19 -1- 2020 .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 -1-2020 في القاهرة والمحافظات.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة اليوم 26-1-2020 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الأرصاد: طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا.. فرجاني ساسي يتحدث عن رحيله من الزمالك ووجهته المقبلة

وزير الصحة الأسبق: مصاب الإنفلونزا يجب عليه عدم الخروج من منزله لمدة يومين.. فيديو

بلا رحمة.. شاهد لحظة نطح ودهس ثور هائج لـ رجل سقط أمامه فجأة

هل تقضي الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة فقط؟

صدمة جديدة لـ مؤمن زكريا

حارق الدهون.. فوائد الفلفل الأحمر الحار في خسارة الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 4 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

من الأكثر جرأة ؟ نجمات تألقن بـ البنطلون الجلد فى شتاء 2020

محظوظون جدا.. 4 ابراج الأكثر حظا فى 2020.. هل أنت منهم؟