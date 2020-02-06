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رياضة

إسلام الشاطر: فرق دور الـ8 متساوية في فرص التتويج باللقب الأفريقي.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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عبدالله هشام - تصوير ابراهيم قنديل
أكد إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق أن مواجهة صن داونز في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون ذات دوافع كبيرة للاعبي المارد الأحمر.

وأضاف الشاطر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: مواجهة صن داونز ستكون مباراة قوية والدوافع لدى اللاعبين بعد الخروج الموسم الماضي من دور ال8 وهو الأمر الذي سيكون مستحيلا الموسم الحالي.

وأوضح: جميع الفرق في دور ال8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا صعبة ولديها خبرات كبيرة وحصلت علي البطولة مرات سابقة كما أنها لعبت جميعها في بطولة كأس العالم للأندية عدا نادي الزمالك.
 
وأكمل الشاطر: حظوظ الفرق جميعها متساوية إلا أن الأهلي يظل أكثر المرشحين للتواجد في المباراة النهائية وذلك لأنها أكثر الفرق تتويجا بالبطولة في أفريقيا.

جدير بالذكر أن قرعة دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، أسفرت عن مواجهة قوية وصعبة بين الأهلى وفريق صن داونز الجنوب افريقي.
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