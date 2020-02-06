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تعليم

ضمن أنشطة خدمة المجتمع.. جامعة المنوفية تنظم الاحتفال السنوى العاشر لـ يوم اليتيم

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:57 م
الاحتفال السنوى العاشر
الاحتفال السنوى العاشر ليوم اليتيم
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قســــم التعليم
نظمت اليوم جامعة المنوفية الاحتفال السنوى العاشر ليوم اليتيم، وذلك ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

والتقى الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ب ٢٢٠ طفلا يتيما من ٦ دور أيتام بالمحافظة.

يأتى هذا الاحتفال السنوى الذى تحرص الجامعة على تنظيمه فى إطار الاهتمام بهؤلاء الأطفال والتركيز على احتياجاتهم العاطفية، وإدماجهم فى المجتمع، والمساهمة فى تحقيق متطلباتهم وما يحتاجونه.

وحرص رئيس الجامعة على لقاء الأطفال والحديث معهم وتقديم هدايا ووجبات لهم، وإهداء تبرعات مادية للمسئولين عنهم، وتوجه الأطفال لاستكمال الاحتفال بنادى الجمهورية.

أشرف على تنظيم الاحتفال ناهد المصيلحى مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.
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