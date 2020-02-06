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أخبار البلد

شاهد.. رئيس الأركان فى شمال سيناء.. تفاصيل

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:34 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية علي الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذى يؤدى مهامه فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية علي شبه جزيرة سيناء.

كما التقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت فى القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط  سيناء.

مؤكدًا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار فى إقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائيًا والاستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.

كما استمع إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم فى مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ علي أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار علي الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلف بها المقاتلين لحماية مقدرات الشعب المصرى.

وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديرًا لآدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص فى القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
شاهد.. رئيس الأركان فى شمال سيناء.. تفاصيل
شاهد.. رئيس الأركان فى شمال سيناء.. تفاصيل
شاهد.. رئيس الأركان فى شمال سيناء.. تفاصيل
شاهد.. رئيس الأركان فى شمال سيناء.. تفاصيل
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