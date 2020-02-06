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حوادث

مطلعش أبوها.. أم تخنق ابنتها بـ إيشارب في الغربية بعد تحليل زوجها لـ DNA

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:58 م
طفلة - صورة ارشيفية
طفلة - صورة ارشيفية
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احمد علي
لقيت فتاة في العقد الثالث من عمرها حتفها خنقا بواسطة إيشارب، علي يد والدتها لاعتراضها وشكها في سلوكها بقرية محلة ابوعلي بمركز المحله وتم التحفظ على الجثة بمستشفي المنشاوي بطنطا.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة ربة منزل ووجود شبهه جنائية فى الواقعة.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة لكشف غموض الواقعه وأسباب الوفاه.

وكشفت التحريات الامنيه ان المتوفاة متزوجه وانجبت طفلا الا ان زوجها شك فى نسب الطفل له فقام بإجراء تحليل DNA واكتشف أن الطفل ليس ابنه مما دفع امها لخنقها انتقاما منها لشكها في سلوكها .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركه ضبطت المتهمة وبمواجهتها أنكرت قتلها لابنتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث وقررت حبسها ٤ ايام علي ذمه التحقيقات.
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