سفير إسرائيل يعلن عن مشروع جديد للتعاون الزراعي والمائي مع إثيوبيا

قال السفير الاسرائيلي لدى إثيوبيا، إن إسرائيل التي تربطها علاقات ممتازة بإثيوبيا، تهدف إلى تعزيز تعاونها في مجال الزراعة وكذلك الأمن السيبراني والتكنولوجيا.





وأوضح السفير، رفائيل موراف، في مقابلة مع وكالة الانباء الاثيوبية أن"العلاقات مع إثيوبيا ممتازة ، لكننا نهدف دائمًا إلى تعزيز العلاقات أكثر".





وأشار أن لدى إسرائيل العديد من الاستثمارات في إثيوبيا ؛ ولكن "نحن نهدف إلى زيادة هذه الاستثمارات والتعاون الاقتصادي. فيما يتعلق بالتعاون في مجال التنمية ، لقد نجحنا كثيرًا ".





وقال إن العلاقات بين البلدين تتقدم بشكل جيد للغاية في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والإنمائي.





وتابع: "نحن الآن نستعد لإطلاق تعاون جديد في الزراعة. ويتعلق ذلك بمبادرة الحكومة لزراعة القمح في الأراضي المنخفضة، كان لدينا الأسبوع الماضي لجنة خبراء استطلاع من إسرائيل لمشاهدة المعالم السياحية. سننشئ مركزًا متميزًا لإظهار تقنية الري في المناخ الجاف وشبه الجاف.