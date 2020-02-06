أشرف صبحي: فخور بالطفرة الإنشائية في الزمالك .. صور

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالطفرة الإنشائية الأخيرة في النادي والتي وصفها بالرائعة، قائلا إن الزمالك يسير بخطي ثابتة في تحقيق إنجازات وتحديث وإقامة منشآت جديدة.





وأضاف صبحي خلال زيارته لنادي الزمالك اليوم، أنه سعيد جدا بالجمانيزيوم الجديد الذي يتضمن أجهزة حديثة وعلى أعلى مستوي، مشددا على أن كل إضافة في نادي الزمالك هي تطور لمصر.





وشدد على أنه دائما يساند الاندية الشعبية ويقف خلفها بقوة.. مشيرا إلى أنه فخور بنادي الزمالك ومنشآته التي تعد مفخرة لمصر.





وأوضح صبحي أنه يتابع أخبار الزمالك اولا بأول حيث يضم النادي صالتين علي أعلي مستوي للجمباز والكاراتيه والجودو.. مشددا على أن اندية مصر لا تخشي شيئا و تنافس في اي مكان ، وعندما تنافس خارجيا فإننا نفخر بها وقوتها فهي القوة الناعمة لنا.