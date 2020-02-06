الإفتاء: ختان الإناث حرام شرعًا.. ومن يتسبب فيها آثم.. فيديو

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن عمليات ختان الإناث، حرام شرعا ويأثم من يتسبب فيها أو يفعلها.





وتابع عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "هذه العادة أحدثت أثر بالغ لدى الفتيات.. ختان الإناث يحتل 10% من جملة فتاوي المرأة فى العالم".





ووجه أمين دار الفتوى بضرورة وجود حملات توعية بشكل مستمر للحد من إنتشار هذه العادة السلبية.



