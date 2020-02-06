الإفتاء: ختان الإناث حرام شرعًا.. ومن يتسبب فيها آثم.. فيديو

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن عمليات ختان الإناث، حرام شرعا ويأثم من يتسبب فيها أو يفعلها.
وتابع عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "هذه العادة أحدثت أثر بالغ لدى الفتيات.. ختان الإناث يحتل 10% من جملة فتاوي المرأة فى العالم".
ووجه أمين دار الفتوى بضرورة وجود حملات توعية بشكل مستمر للحد من إنتشار هذه العادة السلبية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، الموافق السادس من فبراير من كل عام، أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن قضية "ختان الإناث" لا تزال تشكل خلافًا داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها بين مؤيد يرى أنه واجب كونه يحمل المرأة على العفة والطهارة، وبين معارض يرى حرمته لما يتركه من آثار نفسية وجسدية قاسية في حق المرأة تصل إلى حد التشويه.