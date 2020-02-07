AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس اتحاد الميني فوتبول: مصر بوابة الرياضات العالمية بالشرق الأوسط وأفريقيا.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:26 ص
أحمد سمير رئيس
أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول
Advertisements
محمود محسن
قال أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، إن فكرة وجود رياضة جديدة في مصر "الميني فوتبول" جاءته عندما حضر حفل قرعة البطولة العربية بقصر محمد علي.

وأضاف أحمد سمير خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc: "الميني فوتبول موجودة في 124 دولة حول العالم والدافع كان منذ 3 سنوات تحديدا فى مارس 2017 عندما دعيت إلى حفل بتونس التي عرضت ملف لاستصافة كأس العالم بحضور أساطير أفريقيا على راسهم النجم الإيفواري دروجبا". 

وتابع  رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول: "طلبت أن يكون إفتتاح كأس العالم الذي تم إقامته بتونس يوم 6 أكتوبر 2017 لأنه يوم فخر لمصر وللوطن العربي".

وأردف رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول: "مصر كانت غير موجودة في تلك اللعبة لذا سعيت جاهدا لأن تكون تلك الرياضة في مصر لأنها بوابة للرياضات العالمية بالشرق الاوسط وافريقيا".

واستطرد رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أنه من المفترض أن يكون الموعد الرسمى للبطولة العربية للميني فوتبول 28 فبراير 2020، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا من أجل تغيير موعد البطولة لأن ناديي الاهلى والزمالك سيؤديان مباريات هامة على الصعيد الأفريقي امام صنداونز والترجى يومي 28 و29 فبراير وجميعنا ندعم الأندية المصرية وهم في مهمة وطنية لإسعاد المصريين، قائلا: "مينفعش اعمل حدث رياضى تانى ولازم نكون وراهم وكان لا بد من اتخاذ قرار سريع وتغيير موعد البطولة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد سمير رئيسا للجنة المنظمة للبطولة العربية للميني فوتبول مصر 2020

السبت.. سحب قرعة البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول

جامعة الدول الكروية للميني فوتبول في ضيافة الأراضي المصرية

اليوم.. سحب قرعة الميني فوتبول بحضور وزير الشباب والرياضة

وصول وفود الدول المشاركة في حفل قرعة البطولة العربية للميني فوتبول

اليوم.. حفل قرعة البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول بحضور نجوم الكرة المصرية

ترشيحاتنا

انتهاكات وسرقات واعتقالات.. إفلاس جماعى لـ أردوغان وحكومته

3 فضائل عظيمة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

عرض خيالي .. الزمالك يحسم القرار في احتراف مصطفى محمد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بعد ارتفاعه عالميا

دعاء لجلب الرزق بسرعة.. تعرف على أدعية وأذكار ينصح بها العلماء

شاهد .. محمد زيدان فى أحدث ظهور له برفقة نجله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية