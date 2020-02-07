رئيس اتحاد الميني فوتبول: مصر بوابة الرياضات العالمية بالشرق الأوسط وأفريقيا.. فيديو

قال أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، إن فكرة وجود رياضة جديدة في مصر "الميني فوتبول" جاءته عندما حضر حفل قرعة البطولة العربية بقصر محمد علي.





وأضاف أحمد سمير خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc: " الميني فوتبول موجودة في 124 دولة حول العالم والدافع كان منذ 3 سنوات تحديدا فى مارس 2017 عندما دعيت إلى حفل بتونس التي عرضت ملف لاستصافة كأس العالم بحضور أساطير أفريقيا على راسهم النجم الإيفواري دروجبا".





وتابع رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول: "طلبت أن يكون إفتتاح كأس العالم الذي تم إقامته بتونس يوم 6 أكتوبر 2017 لأنه يوم فخر لمصر وللوطن العربي".





وأردف رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول: " مصر كانت غير موجودة في تلك اللعبة لذا سعيت جاهدا لأن تكون تلك الرياضة في مصر لأنها بوابة للرياضات العالمية بالشرق الاوسط وافريقيا".





واستطرد رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أنه من المفترض أن يكون الموعد الرسمى للبطولة العربية للميني فوتبول 28 فبراير 2020، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا من أجل تغيير موعد البطولة لأن ناديي الاهلى والزمالك سيؤديان مباريات هامة على الصعيد الأفريقي امام صنداونز والترجى يومي 28 و29 فبراير وجميعنا ندعم الأندية المصرية وهم في مهمة وطنية لإسعاد المصريين، قائلا: "مينفعش اعمل حدث رياضى تانى ولازم نكون وراهم وكان لا بد من اتخاذ قرار سريع وتغيير موعد البطولة".



