ارتفاع الوفيات إلى 630 حالة و30 ألف إصابة في الصين بسبب كورونا.. تزايد المخاوف العالمية من انتشار الفيروس .. والرئيس الصيني يؤكد لـ ترامب قدرة بلاده على مكافحته.. أبرز ما جاء بالصحف السعودية

عكاظ: الرئيس الصيني يؤكد لـ ترامب قدرة بلاده على مكافحة كورونا

الشرق الأوسط: كورونا يحصد 630 وفاة و30 ألف إصابة في الصين

سبق: تزايد المخاوف العالمية من انتشار كورونا رغم الإجراءات الصينية الصارمة





تناولت الصحف السعودية اليوم الجمعة، العديد من الموضوعات المهمة وتصدر ذلك إعلان لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الجمعة،ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في برّ الصين الرئيسي إلى 636 حالة، حتى نهاية أمس (الخميس)، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».





وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أنه من بين العدد الإجمالي،سجّل إقليم هوبي بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 69 حالة وفاة، منها 64 حالة في مدينة ووهان، عاصمة الإقليم.





وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة، أمس، ومن ثم يصل إجمالي عدد المصابين إلى 31161 مصابًا.





وفي إقليم هوبي،ارتفع عدد حالات الإصابة بواقع 2447 حالة، وبلغ العدد الإجمالي 22112 إصابة،وارتفع عدد المصابين في ووهان إلى 1501 أمس.





بدورها، أعلنت هيئة تفتيش صينية، اليوم، فتح تحقيق، في أعقاب وفاة طبيب كان أول المحذرين من فيروس «كورونا» المستجد، وتعرَّض لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».





وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس، حيث توفي الطبيب «لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ، التي أثارها الناس».





وتوفي الطبيب لي البالغ من العمر 34 عامًا في ساعة مبكرة، اليوم، كما أعلن مستشفى ووهان المركزي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني «ويبو».





وأكدت "سبق" أن أزمة فيروس كورونا المستجد في الصين، تفاقمت مع ارتفاع حصيلته إلى 563 وفاة، فيما يحتجز الآلاف في حجر صحي على سفن سياحية، ما يضيف إلى المخاوف العالمية من انتشار المرض.





وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في أرجاء الصين أكثر من 28 ألف إصابة، فيما تجهد السلطات لاحتواء المرض الذي ينتشر رغم إجبارها الملايين على البقاء في منازلهم في عدد متزايد من المدن، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.





وقالت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي أمس، إنه من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته، لكنها أوضحت أن الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الصين.





وقال مايك ريان، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك زيادة مستمرة في الحالات في إقليم هوبي، بؤرة تفشي المرض، لكنه أوضح أن هذه الزيادة لم تحدث في الأقاليم الأخرى، كما نقلت عنه «رويترز».





وأكدت 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس الذي ظهر أولا في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان بمقاطعة هوباي وسط الصين، أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما وجد آلاف الأشخاص أنفسهم عالقين على متن سفينتين سياحيتين في آسيا، فيما أظهرت الفحوص إصابة 20 شخصا بالفيروس على واحدة منهما.









وفي هونغ كونغ، أمضى 3600 شخص من الركاب وأفراد الطاقم ليلة ثانية على متن السفينة السياحية «ورلد دريم»، في وقت تجري السلطات فحوصا طبية بعد رصد ثماني إصابات لركاب سابقين بالفيروس.





وقالت "عكاظ" أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أكّد لنظيره الأميركي دونالد ترمب هاتفيًا، اليوم (الجمعة)، أنّ بلاده "قادرة تمامًا" على القضاء على فيروس كورونا الجديد.

وقال شي لترامب وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية رسمية، إنّ الصين "واثقة تمامًا وقادرة على القضاء على الفيروس".





وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت أن طائرتين غادرتا مدينة ووهان بالصين في طريقهما إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.





ولم تذكر وزارة الخارجية في بيانها الصادر أمس عدد المغادرين على متن الطائرتين أو المطار الذي ستهبطان فيه بالولايات المتحدة.