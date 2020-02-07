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رياضة

استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.. كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك بحضور الجهاز المعاون. 

وتحدث كارتيرون خلال الجلسة مع اللاعبين عن لقاء الإسماعيلي القادم وضرورة مواصلة انتصارات الفريق مؤكدا لهم أن الهدف الدائم هو الفوز في جميع المباريات ومشددا على ثقته في الجميع . 

كما شرح كارتيرون بعض الأمور الفنية التي ينوي تطبيقها بالمران اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي الأحد القادم بالجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.
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