ضبط شركة إنتاج فني تستخدم برامج مقلدة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى شركات الإنتاج الفنى بالجيزة لاستخدامها برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (إحدى شركات الإنتاج الفنى - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب حقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.. بالمخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها فى حضور المدير الإدارى للشركة تم ضبط (2 وحدة معالجة مركزية يعملان كوحدة مونتاج ) محمل عليهما برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.



