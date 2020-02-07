فرض كردون أمني بمحيط قرية النويرة بعد وفاة شخص في مشاجرة ببني سويف

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا بوقوع مشاجرة ومصاب بقرية النويرة التابعة لدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة، والذي وجه بسرعة فضها وضبط طرفيها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين ك من : طرف أول " بدوي . س . ح " 49 عاما، موظف بالسكة الحديد، وابنه " محمد " 18 عاما، طالب، متوفي متأثرا بإصابته باشتباه كسر بالجمجمة وكدمه بالرأس، وطرف ثان " أبو زيد . م . م" 24 عاما، بدون عمل، وشقيقه "دياب . م . م" 22 عاما، فلاح، وجميعهم مقيمون قرية النويرة بدائرة المركز.





كما تبين اعتداء الطرف الثاني على الأول بالضرب محدثين وفاة الثاني من الطرف الأول متأثرا بإصابته.





وضبطت قوات الشرطة طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات، و تم نقل المصاب لمستشفي بني سويف العام، قبل أن يلقي مصرعه متأثرا بإصابته، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع تجدد المشاجرة.





وتبين من التحريات أنه بسؤال والد المتوفي، اتهم الثاني من الطرف الثاني وشقيقهم " خليفة . م . م" 23 عاما، بإحداث إصابة ابنه، ووفاته متأثرًا بها.



