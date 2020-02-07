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أخبار البلد

كان مدافعا شريفا عن الصحافة.. ضياء رشوان ينعى محمد السيد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:34 م
الراحل محمد السيد
الراحل محمد السيد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نعى الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والأسى الزميل محمد السيد مدير تحرير جريدة الأهرام، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة وجميع العاملين بها بخالص التعازي في وفاة الزميل سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم التعازى لأسرة الأهرام والصحفيين فى وفاة زميل يشهد له الجميع بسمو السلوكيات ودماثة الخلق، وظل طوال عمرة مدافعا شريفا فى ميدان الصحافة، انتصارا لحرية الرأى والتعبير ومساندة لزملائه فى المهنة.
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الوطنية للصحافة : الراحل محمد السيد كان مدافعا شريفا عن الصحافة .. وتمتع بدماثة الخلق

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