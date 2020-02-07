كان مدافعا شريفا عن الصحافة.. ضياء رشوان ينعى محمد السيد

نعى الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والأسى الزميل محمد السيد مدير تحرير جريدة الأهرام، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





كما تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة وجميع العاملين بها بخالص التعازي في وفاة الزميل سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.



