ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. الأوقاف تشارك في حملة رادار لتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية وترسيخ السلوك الرقمي الآمن

شاركت وزارة الأوقاف في الفعالية التوعوية التي نظمتها كلية الإعلام بالمعهد الكندي العالي (CIC)، ضمن حملة «رادار»، في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» وجهود الوزارة المستمرة لنشر الوعي المجتمعي، ومواكبة التحديات المعاصرة التي تمس فئة الشباب، والحرص على تشبيك الجهود مع المجتمعات الطلابية وصولاً إلى التعاون في مشاريع التخرج؛ حيث استهدفت الفعالية التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتعزيز مفاهيم السلوك الرقمي الآمن، لا سيما لدى طلاب جيل زد وجيل ألفا.

وخلال الفعالية، أكدت الدكتورة ماجي الحلواني - رئيس مجلس إدارة كلية الإعلام، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تبني المبادرات التوعوية الرائدة، مشيدة بجهودها في إطار حملة «صحح مفاهيمك»، وما تبذله من عناية في التصدي للقضايا المجتمعية المستجدة، وفي مقدمتها مخاطر الفضاء الرقمي، إلى جانب دورها في التوعية بمخاطر الانتحار وسبل الوقاية منه، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وفي كلمته، ثمّن الدكتور حسين القاضي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية، جهود كلية الإعلام والقائمين على حملة «رادار»، مشيدًا بحسن التنظيم ومشاركة الطلاب الفاعلة، مؤكدًا أن التعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن ينطلق من منطلق التخوف، بل من الوعي الرشيد، وإعمال العقل، والالتزام بالضوابط الأخلاقية في توظيف التكنولوجيا بما يخدم الإنسان والمجتمع.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الجرائم في الواقع ونظيراتها في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن صور الجرائم الإلكترونية تتنوع بين التنمر، والسخرية، والتهديد، وانتهاك الخصوصية، وتسريب البيانات، والإساءة عبر الوسائط الرقمية، مؤكدًا أن النصوص القرآنية الكريمة أرست إطارًا أخلاقيًا متكاملاً يحظر هذه السلوكيات، ويدعو إلى صون الكرامة الإنسانية، وحفظ الأمانات الرقمية.

كما حذر من الانسياق وراء المحتوى السلبي أو الممارسات الرقمية غير المنضبطة، مؤكدًا أن أخطر ما يواجه الإنسان في العصر الحديث هو إهدار الوقت في الفضاء الإلكتروني دون فائدة، داعيًا الطلاب إلى تعظيم الاستفادة من الوسائط الرقمية، والانتقال من دائرة التلقي إلى الإنتاج والتأثير الإيجابي، بما يسهم في بناء قدراتهم وخدمة وطنهم.

وشهدت الفعالية حضور عدد من المفكرين والمتخصصين، يتقدمهم القمص إشعياء لمعي يسي، الذي أكد أن التصدي للجرائم الإلكترونية مسئولية وطنية مشتركة، تستلزم تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والإعلامية، لحماية النشء والشباب، وترسيخ قيم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وقد أُقيمت الفعالية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نرمين الأزرق - عميدة الكلية، والدكتورة آمال الغزاوي - المستشار الإعلامي، والدكتورة نعم محيي - رئيس قسم العلاقات العامة، والدكتورة شيرويت سامح - المشرفة على حملة «رادار»، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي، وبناء شخصية شبابية واعية ومسئولة.