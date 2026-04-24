خبير علاقات دولية: مفاوضات واشنطن وطهران معقدة واحتمالات التصعيد قائمة
ارتفاع أسعار الشاي والسكر والدقيق والزيوت اليوم بالأسواق
الرئيس السيسي يشارك فى اجتماع قادة دول عربية ومؤسسات الاتحاد الأوروبى
العمل بالتوقيت الصيفي.. سحب تراخيص وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة لمخالفي قرار غلق المحال التجارية
تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الأسباني
وزير الخارجية يبحث مع البحرين وألمانيا تطورات التصعيد وجهود التهدئة بالمنطقة
بالتوقيت الصيفي.. مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم و المولات
تصعيد عسكري لافت.. 3 حاملات طائرات أمريكية تعمل في الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود
بالفوشيا.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
جولة مفاجأة.. الصحة: قرارات حازمة تجاه القصور بمستشفى العامرية
برلماني: مجمع المحاكم الجديد بالجيزة ينهي معاناة سنوات ويوحد جهات التقاضي
في عيد تحريرها| أكثر من 800 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ومشروعات قومية تغير وجه الحياة على أرض الفيروز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. الأوقاف تشارك في حملة رادار لتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية وترسيخ السلوك الرقمي الآمن

الأوقاف تشارك في حملة «رادار» لتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية وترسيخ السلوك الرقمي الآمن
الأوقاف تشارك في حملة «رادار» لتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية وترسيخ السلوك الرقمي الآمن
شيماء جمال

شاركت وزارة الأوقاف في الفعالية التوعوية التي نظمتها كلية الإعلام بالمعهد الكندي العالي (CIC)، ضمن حملة «رادار»، في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» وجهود الوزارة المستمرة لنشر الوعي المجتمعي، ومواكبة التحديات المعاصرة التي تمس فئة الشباب، والحرص على تشبيك الجهود مع المجتمعات الطلابية وصولاً إلى التعاون في مشاريع التخرج؛ حيث استهدفت الفعالية التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتعزيز مفاهيم السلوك الرقمي الآمن، لا سيما لدى طلاب جيل زد وجيل ألفا.

وخلال الفعالية، أكدت الدكتورة ماجي الحلواني - رئيس مجلس إدارة كلية الإعلام، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تبني المبادرات التوعوية الرائدة، مشيدة بجهودها في إطار حملة «صحح مفاهيمك»، وما تبذله من عناية في التصدي للقضايا المجتمعية المستجدة، وفي مقدمتها مخاطر الفضاء الرقمي، إلى جانب دورها في التوعية بمخاطر الانتحار وسبل الوقاية منه، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وفي كلمته، ثمّن الدكتور حسين القاضي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية، جهود كلية الإعلام والقائمين على حملة «رادار»، مشيدًا بحسن التنظيم ومشاركة الطلاب الفاعلة، مؤكدًا أن التعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن ينطلق من منطلق التخوف، بل من الوعي الرشيد، وإعمال العقل، والالتزام بالضوابط الأخلاقية في توظيف التكنولوجيا بما يخدم الإنسان والمجتمع.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الجرائم في الواقع ونظيراتها في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن صور الجرائم الإلكترونية تتنوع بين التنمر، والسخرية، والتهديد، وانتهاك الخصوصية، وتسريب البيانات، والإساءة عبر الوسائط الرقمية، مؤكدًا أن النصوص القرآنية الكريمة أرست إطارًا أخلاقيًا متكاملاً يحظر هذه السلوكيات، ويدعو إلى صون الكرامة الإنسانية، وحفظ الأمانات الرقمية.

كما حذر من الانسياق وراء المحتوى السلبي أو الممارسات الرقمية غير المنضبطة، مؤكدًا أن أخطر ما يواجه الإنسان في العصر الحديث هو إهدار الوقت في الفضاء الإلكتروني دون فائدة، داعيًا الطلاب إلى تعظيم الاستفادة من الوسائط الرقمية، والانتقال من دائرة التلقي إلى الإنتاج والتأثير الإيجابي، بما يسهم في بناء قدراتهم وخدمة وطنهم.

وشهدت الفعالية حضور عدد من المفكرين والمتخصصين، يتقدمهم القمص إشعياء لمعي يسي، الذي أكد أن التصدي للجرائم الإلكترونية مسئولية وطنية مشتركة، تستلزم تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والإعلامية، لحماية النشء والشباب، وترسيخ قيم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وقد أُقيمت الفعالية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نرمين الأزرق - عميدة الكلية، والدكتورة آمال الغزاوي - المستشار الإعلامي، والدكتورة نعم محيي - رئيس قسم العلاقات العامة، والدكتورة شيرويت سامح - المشرفة على حملة «رادار»، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي، وبناء شخصية شبابية واعية ومسئولة.

صحح مفاهيمك الأوقاف رادار الجرائم الإلكترونية

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

أسعار الذهب

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

السديس: الأمة الإسلامية تتعرض لحملات مضللة.. وعلينا التثبت والحكمة واجتماع الكلمة

السعي ليس محصورًا في صلاة

خطيب المسجد النبوي: السعي ليس محصورًا في صلاة أو عبادة ظاهرة

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

السديس: مكة المكرمة مهبط الوحي ومبعث الأنبياء ومهوى أفئدة المسلمين

بالصور

في عيد تحريرها| أكثر من 800 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ومشروعات قومية تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

مشروعات التنمية في سيناء
مشروعات التنمية في سيناء
مشروعات التنمية في سيناء

هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه

المقابر
المقابر
المقابر

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد