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المستوردين: السلع الصينية في مصر تكفي 3 أشهر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:16 م
السلع الصينية
السلع الصينية
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عبد الخالق صلاح
أكد أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أنه في حال انتشار فيروس كورونا وأصبح وباء، سوف يتأثر الاقتصاد العالمي لأن الصين من أكبر الدولة المصدرة لكل أنحاء العالم، وحجم صادراتها يتخطى 4 تريليونات دولار.

وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مش بالكلام» المذاع على فضائية «المحور»، أن إجازة العيد الصيني ستنتهي يوم 15 فبراير مما يجعلنا لا نشعر بأي تأثير على الاقتصاد، منوها أن الدول التي تستورد من الصين سوف تتعرض لأزمة ومنها مصر التي تمثل وارداتها من الصين 80%، من مستلزمات إنتاج وقطع غيار وسلع وسيطة.

ونوه شيحة أن المخزون من السلع الصينية في مصر لا يكفي أكثر من 3 أشهر، مما سيجعل الجميع في أزمة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار انتشار المرض. 


واختتم شيحة:  «إذا انتشر كورونا أكثر سيكون ضربة قاصمة للاقتصاد الصيني على مستوى العالم وهناك مجهود كبير يبذل للقضاء على هذا الفيروس». 
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