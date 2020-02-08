انخفاض ودائع البنوك بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي لـ669 مليار جنيه

تراجعت ودائع البنوك بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي إلي 669 مليار جنيه مقابل 677.33 مليار جنيه في أكتوبر السابق له مقارنة بـ924.721 مليار جنيه في سبتمبر 2019.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن القطاع الخارجي بلغت ودائعه بالعملة الأجنبية نجو 7.94 مليار جنيه مقابل 8.22 مليار جنيه في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 8.3 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام.

ووصلت أرصدة الودائع للقطاع الخاص لحوالي 166.8 مليار جنيه مقابل 168.9 مليار جنيه في أكتوبر 2019 ومقارنة بـ179.6 مليار جنيه في سبتمبر السابق لهما.