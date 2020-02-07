بسبب معاكسة فتاة .. مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

القت اجهزة الامن بالمنيا القبض على 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة بمركز مغاغة.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عائلتين بمغاغة





و بالفحص وانتقال إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة لفحص البلاغ تبين وقوع إشتباكات وإطلاق أعيرة نارية بسبب معاكسة فتاة



