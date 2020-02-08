كندا.. دعوى قضائية ضد مرشد إيران بسبب الطائرة الأوكرانية

قالت وسائل إعلام كندية إن محاميين كنديين يسعيان إلى رفع دعوى قضائية ضد السلطات الإيرانية مطالبين إياها بتعويضات عن حادث طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت فوق طهران الشهر الماضي.





وذكرت صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية إن الدعوى تطالب طهران بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي أي ما يعادل 1.1 مليار دولار.





وأقيمت الدعوى ضد إيران ومرشدها علي خامنئي والحرس الثور وجهات أخرى.





ومؤخرًا، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباني إنه دعا إلى "تحقيق شامل وموثوق وشفاف" في اتصال مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.





بعد أن أنكرت إيران في البداية أنه ليس لها أي علاقة بتحطم الطائرة في الثامن من يناير الماضي، اعترفت إيران تحت الضغوط بالمسؤولية عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بوينج 737 بطريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.





في 4 فبراير ، قالت منظمة الطيران المدني الإيرانية إنها ستواصل العمل مع الدول الأخرى التي تحقق في إسقاط طائرة الركاب ، لكنها لن ترسل الصناديق السوداء.



















