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محافظات

وزير الآثار يبحث المشروعات السياحية بالأقصر.. اليوم

السبت 08/فبراير/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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شمس يونس

يعقد اليوم "السبت" بمحافظة الأقصر الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والأثار لأول مرة منذ قرار دمج الوزارتين، اجتماعا موسعا مع قيادات القطاع السياحي والغرف السياحية، وذلك لبحث عدد من مطالب القطاع السياحي والأثري في المحافظة.


يأتى ذلك الاجتماع  لمناقشة مستقبل القطاع السياحي فى ظل نجاح الموسم الحالى فى رفع نسبة الإشغال السياحي بالأقصر ودعم حركة السياحة فى ظل الاكتشافات الجديدة والمستمرة بالأقصر.

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يشارك فى اللقاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات غرف شركات السياحة ولجان السياحة المختلفة بالأقصر.

 

وكان قد أعلن خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن دمج وزارتي السياحة والآثار ليس بالأمر الجديد، مضيفا: "لا نعيد اختراع شيء جديد والسياحة والآثار كانتا وزارة واحدة في بداية الأمر منذ عام 1964 وحتى 1966".


وأضاف العنانى أن الكثير من دول العالم بها دمج بين وزارة الآثار والسياحة مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار بها عدد كبير من المشروعات الأثرية التي تعود بالإيجاب على قطاع السياحة في مصر.

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