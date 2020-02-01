AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد العناني يكشف سبب دمج وزارتي السياحة والآثار.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:51 م
خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة والآثار
Advertisements
هاني حسين
قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن دمج وزارتي السياحة والآثار ليس بالأمر الجديد، مُضيفًا: "لا نعيد اختراع شيء جديد والسياحة والآثار كانتا وزارة واحدة في بداية الأمر منذ عام 1964 وحتى 1966".

وأضاف خالد العناني في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكثير من دول العالم  بها دمج بين وزارة الآثار والسياحة .

وتابع خالد العناني: "السياحة الوافدة إلى مصر وافدة للسياحة الثقافية والشاطئية، والدولة ارتأت العودة للنظام القديم في الظروف الحالية".

وأكمل خالد العناني: "مصر لديها أكبر مشروع أثري وهو المتحف المصري الكبير"، مضيفًا: "وزارة السياحة والآثار بها عدد كبير من المشروعات الأثرية التي تعود بالإيجاب على قطاع السياحة في مصر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب السياحيين: مستقبل السياحة الدينية والعلاجية واعد في مصر

غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار.. تعرف عليها

العناني في أول تصريح بعد حلف اليمين: الآثار والسياحة وجهان لعملة واحدة ضمهما رؤية صائبة

بعد 55 عاما.. السياحة والآثار في وزارة واحدة بقيادة الدكتور خالد العناني

أحمد موسى عن هيئة تنشيط السياحة: بقالي كتير مسمعتش عنها ..فيديو

وزيرا السياحة والآثار والاتصالات يبحثان خطة لاستخدام التقنيات الحديثة بالمعارض الخارجية.. صور

ترشيحاتنا

وائل جمعة منتقدًا لاعبي الأهلي: بخلاء والمباريات المهمة تظهر معادنهم

سنعود خلال يومين.. مصري مقيم فى الصين يكشف معلومات جديدة عن مدينة الموت..فيديو

اعترافات خطيرة لـ عزة عفيفي المنشقة عن تنظيم الإخوان الإرهابي.. فيديو

إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 غدا .. عبر هذا الرابط

شبورة وبرد.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد.. فيديو

قبل مواجهة الأهلي و الهلال.. وليد أزارو يشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور

أشرف صبحي يتابع أعمال التطوير بالمدينة الرياضية بالفيوم |شاهد

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور