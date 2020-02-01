خالد العناني يكشف سبب دمج وزارتي السياحة والآثار.. فيديو

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن دمج وزارتي السياحة والآثار ليس بالأمر الجديد، مُضيفًا: "لا نعيد اختراع شيء جديد والسياحة والآثار كانتا وزارة واحدة في بداية الأمر منذ عام 1964 وحتى 1966".





وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكثير من دول العالم بها دمج بين وزارة الآثار والسياحة .





وتابع خالد العناني: "السياحة الوافدة إلى مصر وافدة للسياحة الثقافية والشاطئية، والدولة ارتأت العودة للنظام القديم في الظروف الحالية".





وأكمل خالد العناني: "مصر لديها أكبر مشروع أثري وهو المتحف المصري الكبير"، مضيفًا: "وزارة السياحة والآثار بها عدد كبير من المشروعات الأثرية التي تعود بالإيجاب على قطاع السياحة في مصر".



