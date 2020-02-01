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وزير السياحة والآثار: إستراتيجية لجذب 30 مليون سائح سنويا.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:38 م
خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة والآثار
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هاني حسين
قال  خالد العناني وزير السياحة والأثار، إنه قام بإصدار 4 قرارات لدفع العمل في هيئة تنشيط السياحة في مصر، وقام بتعيين نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة ورئيس قطاع السياحة الداخلية ومستشار ترويج السياحة .

وأضاف خالد العناني  في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا استراتيجية  لجذب 30 مليون سائح في مصر سنويا".

وتابع خالد العناني:"  ونسعى إلى أن يكون معدلات الصرف مرتفعة لتوفير إيرادات ضخمة للدولة من السياحة".

وأكمل خالد العناني:"   مع  تولي مسؤولية السياحة والآثار توجهت إلى محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء  وعقدت  اجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية وتم تحديد المشاكل وتم تشكيل الجنة الوزارية للسياحة والآثار لتنشيط قطاع السياحة في مصر، ويرأسها رئيس الوزراء".
 
وتابع خالد العناني :"  السياحة الوافدة إلى مصر وافدة للسياحة الثقافية والشاطئية، والدولة ارتأت العودة للنظام القديم  في الظروف الحالية".

وأكمل خالد العناني:"  مصر لديها  أكبر مشروع أثري وهو المتحف المصري الكبير"، مضيفا:"  وزارة السياحة والآثار بها عدد كبير من المشروعات الأثرية التي تعود بالإيجاب على قطاع السياحة في مصر".
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