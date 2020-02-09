قومي المرأة: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف الدعم للحد من الزيادة السكانية إيجابية .. وحقوقية: قرار قد يظلم الأطفال الأكثر فقرًا

رانيا يحيى :

ا للى عايز يخلف أكتر من اتنين يتحمل

رباب عبده:

وقف الدعم لأكثر من طفلين سيؤثر على مستقبل الأطفال والمقتدرين لن يبالوا

سهام جبريل :

وقف الدعم عامل ترهيبى قد يؤثر على الزيادة السكانية









الزيادة السكانية من أخطر المشاكل التى تواجه مصر لأنها تلتهم الإقتصاد وهناك عادات وموروثات خاطئة تجعل الناس تمنع تنظيم الأسرة ومنها العزوة والإيمان بأن كل طفل يأتى برزقه لذلك بعض الناس يقومون بإنجاب الأبناء بعيدًا عن التفكير فيما سيحدث لهؤلاء الأبناء.





لذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعًا لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية.









مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات حاليًا خاصة بالدعم، لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حاليًا على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستطلق برنامجًا لضبط الزيادة السكانية ، وتنظيم الأسرة، مطالبًا الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة .







وعن هذا الأمر قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة إن المجلس طوال 20 عاما منذ إنشائه قام بجهود كبيرة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة للمحافظة على صحة المرأة وحتى يلقى الطفل الرعاية الكاملة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وعن هذا الأمر قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة إن المجلس طوال 20 عاما منذ إنشائه قام بجهود كبيرة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة للمحافظة على صحة المرأة وحتى يلقى الطفل الرعاية الكاملة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية.