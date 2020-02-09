قومي المرأة: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف الدعم للحد من الزيادة السكانية إيجابية .. وحقوقية: قرار قد يظلم الأطفال الأكثر فقرًا

رانيا يحيى :
اللى عايز يخلف أكتر من اتنين يتحمل
رباب عبده:
وقف الدعم لأكثر من طفلين سيؤثر على مستقبل الأطفال والمقتدرين لن يبالوا
سهام جبريل :
وقف الدعم عامل ترهيبى قد يؤثر على الزيادة السكانية
الزيادة السكانية من أخطر المشاكل التى تواجه مصر لأنها تلتهم الإقتصاد وهناك عادات وموروثات خاطئة تجعل الناس تمنع تنظيم الأسرة ومنها العزوة والإيمان بأن كل طفل يأتى برزقه لذلك بعض الناس يقومون بإنجاب الأبناء بعيدًا عن التفكير فيما سيحدث لهؤلاء الأبناء.
لذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعًا لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية.
مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات حاليًا خاصة بالدعم، لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حاليًا على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها،وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستطلق برنامجًا لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالبًا الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.
وعن هذا الأمر قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة إن المجلس طوال 20 عاما منذ إنشائه قام بجهود كبيرة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة للمحافظة على صحة المرأة وحتى يلقى الطفل الرعاية الكاملة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
وأكدت يحيى أن الزيادة السكانية
تمثل تحديا كبيرا أمام مصر، لأنها تؤثر على التنمية بسبب عدم استغلال القوة البشرية الموجودة فى المجتمع بشكل صحيح.
ونوهت عضو القومى للمرأة أن لجنة الصحة والسكان بالمجلس تعمل على التوعية بأهمية تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية، لافتة أن قرار الدولة بدعم الأسرة التى تتضمن طفلين فقط يتماشى مع قدرات الدولة الاقتصادية وعلى من يرغب فى أن يكون لديه عدد أكبر من الأطفال عليه أن يتحمل تبعات ذلك وحده.
وأشارت رانيا يحيى لدور الرائدات الريفيات فى التوعية فى القرى والصعيد، ودور فريق عمل مبادرة "معًا لخدمة المجتمع" الذى يضم الراهبات والواعظات الذين يقومون بدور كبير فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ولهم تأثير كبير على المجتمع خاصة فى القرى لأننا مجتمع دينى بطبعه.
وفى سياق متصل قالت المحامية رباب عبده، والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن الزيادة السكانية فى مصر قنبلة موقوتة لأن مصر تعانى من الزيادة السكانية التى وصلت لحد الانفجار .
وأضافت عبده أن الزيادة السكانية تؤثر على مصر وعلى المواطنين خاصة فى أهم ملفين فى نصر وهما التعليم والصحة لان الزيادة تجعل الكثافة فى المدارس كبيرة جدا مما يؤثر على تعليم الأطفال ، وتكون المستشفيات غير كافية لهذا العدد من السكان لذلك يحرم المواطنون من الخدمات الصحية الكاملة والصحيحة .
وأشارت أن الحل ليس بوقف الدعم واقتصاره على طفلين وفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء لأن ذلك معاقبة للطفل على أخطاء والديه ، وسيتأثر فى تعليمه وصحته لأن هناك أسرا فقيرة لن تستطيع الصرف على أولادها إذا تم رفع الدعم ونصدر للمجتمع أطفال مريضة وغير متعلمين وستتهرب الأسر من مشاكل أولاده الإقتصادية بالتوجه للزواج المبكر لأطفاله وبالتالى زيادة معدلات الطلاق.
وتابعت أن الأسر ميسورة الحال لن تبالى برفع الدعم لذلك سيكون وقف الدعم ليس حلًا للزيادة ، ولفتت أن التوعية الدينية والاجتماعية وتغيير العادات والموروثات المغلوطة منها فكرة العزوة التى نراها فى الصعيد السبب الرئيسى فى الزيادة السكانية .
ومن جانبها قالت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس إن وقف الدعم عن الأسر التى لديها أكثر من طفلين ، قد يؤثر بشكل ايجابى على الزيادة السكانية لكن تغيير ثقافة المجتمع هى الأهم .
وأضافت أن لقومى للمرأة يعمل بفروعه الموجودة فى 27 محافظة على التوعية بخطورة الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة والتوعية بضرورة الاهتمامبالنوع وليس العدد "بمعنى أن الأسرة لو لديها طفلين ستراعيهم بشكل أفضل أن يكون هناك 5 أطفال فى الأسرة لأن ذلك سيؤثر ذلك على قدرة الاسرة على التربية ".
وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة أنها فى لجنة المحافظات هناك لجنة السكان ولجنة الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة ومهامها التوعية داخل المحافظات والمجلس ينسق مع الجهات المختصة من أجل الوصول لكافة السيدات فى جميع المحافظات .
ونوهت أن القومى للمراة له دورا كبيرا فى التوعية من خلال حملات طرق الأبواب والمبادرات المختلفة التى تقوم بالتوعية بخطورة الزيادة السكانية على صحة الام وصحة الطفل .
ولفتت أن الجانب التثقيفى يقوم به المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الرائدات الريفيات عن طريق ارشاد السيدات للمراكز التى تقدم خدمات تنظيم الاسرة والندوات الخاصة بالتوعية باهمية تنظيم الاسرة فى القرى.