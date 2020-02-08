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توك شو

البترول: 82 اتفاقية بترولية خلال 4 سنوات والتنقيب في البحر الأحمر وغرب المتوسط لأول مرة

السبت 08/فبراير/2020 - 06:36 م
حقل ظهر
حقل ظهر
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هاني حسين
قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنه يتم توصيل الغاز الطبيعي على الفور بعد التعاقد  في أي منطقة سكنية  ويمكن تقسيط  قيمة التعاقد على الغاز الطبيعي.

وأضاف حمدي عبد العزيز  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  وقعنا اتفاقيات بترولية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وخلال 4 سنوات تم توقيع 82 اتفاقية بترولية وتعتبر الاتفاقيات ركيزة تحقيق الاكتشافات".

وتابع حمدي عبد العزيز:"  هناك شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول في مصر  ويتم العمل عن التنقيب عن الغاز والبترول لأول مرة في البحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط، وهناك شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب".

وعن توصيل الغاز للمنازل أكد حمدي عبد العزيز،:" نقدم للمواطن خدمة حضارية متميزة  و نتلافى أعباء انبوبة البوتجاز ونقلها وكيفية تغييرها،ووزير البترول وضع استراتيجية ومشروع قومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتم توصيل الغاز الطبيعي لـ أكثر 1.2 مليون  وحدة سكنية  خلال  2018 - 2019".

وتابع حمدي عبد العزيز:"  من يوليو 2019 وحتى يناير الماضي  تم توصيل الغاز لـ 724 ألف وحدة سكنية خلال  7 أشهر  وعدد الوحدات السكنية التي دخلها الغاز الطبيعي حتى الآن أكثر من 10 مليون وحدة سكنية".

وأكمل حمدي عبد العزيز:"  خلال النصف الأول من العام المالي الحالي  تم توصيل الغاز لـ حوالي 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة".

ولفت حمدي عبد العزيز:"  نستهدف توصيل  الغاز للمنازل فيالعام  المالي الحالي لـ 86 منطقة وقرية جديدة يدخلها الغاز لاول مرة، و نستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع مناطق مصر".


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