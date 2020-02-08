AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير البترول: تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل سهلت على المواطنين.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 09:32 ص
وزير البترول المهندس
وزير البترول المهندس طارق الملا
Advertisements
شيرين عادل
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن خدمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والقرى فى السابق كان يصل لعدد 600 ألف وحدة سكنية فقط .

وكشف طارق الملا ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، اليوم السبت ، بأن المبادرة الرئاسية لتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل شملت دفع 30  جنيها شهريأ وذلك لمدة 6 سنوات بدون مقدم وفوائد والتى قامت بدورها رفع الأعباء المالية عن المواطن   .

وأوضح وزير البترول، أن فترة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى الفترة الحالية تجاوز مليون و200 ألف وحدة فى العام الواحد مقارنة بالفترات  السابقة التي كانت تستغرق وقتا أطول.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، إن معدلات سرعة وصول الغاز الطبيعى للمنازل فى الوقت الحالى تعد أرقام غير مسبوقة والهدف منها الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة الربوع بأنحاء الجمهورية  . 

يذكر ان وزارة البترول قد انتهت  من توصيل  724 ألف وحدة سكنية وذلك خلال الفترة من يونيو 2019 حتى يناير 2020 ليصل عدد الوحدات السكنية المتوفر بها الغاز الطبيعى حتى الآن  10 ملايين و 750 ألف وحدة سكنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة في مصر.. افتتاح محطة تموين سيارات متكاملة في بورسعيد

بطول 700 كيلو.. تغطية بورسعيد بشبكة غاز طبيعي بالكامل

الغاز الطبيعي المصري.. «البترول» تغطي بورسعيد بشبكة 700 كيلو.. توصيل الخدمة لمليون وحدة في 5 محافظات.. وقريبا في 32 منطقة جديد عبر تاون جاس

10 ملايين و750 ألف وحدة سكنية.. مصر تحقق أرقاما قياسية في توصيل الغاز الطبيعي

الأكثر احتياجا.. البترول تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ125 ألف وحدة بالقرى

نشاط بمجال الغاز الطبيعي.. البترول توصل الخدمة لـ 10 ملايين و750 ألف وحدة سكنية.. استهداف 125 أخرى بالقرى الأكثر احتياجا.. ونجاح 20 ألف عداد مسبق الدفع

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة على الريق؟

الفنانة جواهر الكويتية تصاب بمرض خطير.. صورة من داخل المستشفى

في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على عدد زيجاتها وأول قصة حب لها

وكيل حارس الزمالك يكشف تفاصيل تلقيه عرضا سعوديا

تخطى وفاة الأميرة ديانا.. الأمير هاري يعترف بسبب خضوعه للعلاج النفسي

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8 - 2 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai في مصر بعد آخر خصم.. صور

بفستان زفاف.. راندا البحيرى تثير الجدل.. صور

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما