وزير البترول: تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل سهلت على المواطنين.. فيديو

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن خدمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والقرى فى السابق كان يصل لعدد 600 ألف وحدة سكنية فقط .





وكشف طارق الملا ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، اليوم السبت ، بأن المبادرة الرئاسية لتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل شملت دفع 30 جنيها شهريأ وذلك لمدة 6 سنوات بدون مقدم وفوائد والتى قامت بدورها رفع الأعباء المالية عن المواطن .





وأوضح وزير البترول، أن فترة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى الفترة الحالية تجاوز مليون و200 ألف وحدة فى العام الواحد مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تستغرق وقتا أطول.





وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، إن معدلات سرعة وصول الغاز الطبيعى للمنازل فى الوقت الحالى تعد أرقام غير مسبوقة والهدف منها الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة الربوع بأنحاء الجمهورية .



