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فن

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

السبت 08/فبراير/2020 - 08:36 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
فتح الطيار اشرف ابو اليسر، النار على الفنان محمد رمضان بعدما تسبب في ايقافه مدي الحياة من ممارسة مهنة الطيران بسبب قيام "رمضان" بنشر فيديو يزعم أنه يقود طائرة خاصة وهو ما يخالف قانون الطيران المدني.  

وقال ابو اليسر في فيديو نشره بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "في سبتمبر 2019 ، طلب محمد رمضان التقاط صورة تذكارية لابنه في قمرة القيادة ونحن في طائرة خاصة ولا يوجد باب فاصل بين الركاب وطاقم الطيران".

واضاف ابو اليسر: "كان مساعد الطيران في الحمام وقال لي رمضان بعد اذنك هاخد صورة اصورها لابني ودائما نصطحب في رحلاتنا الجوية  امراء ووزراء وبكل حب يلتقطوا صور لنفسهم وليس للنشر، وما حدث من محمد رمضان بنشر الصورة بدون علمي او موافقتي على السوشيال الميديا يخالف جميع القوانين". 

واكد ابو اليسر: "الفيديو الذي ظهر فيه محمد رمضان وهو يقود الطائرة مفبرك وليس حقيقيا".

واشار: "محمد رمضان تسبب في ايذاء الكثير من الاشخاص وانا طيار ولي تاريخي وتم توقيفي مدى الحياة عن ممارسة المهنة".
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