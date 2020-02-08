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مرأة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول البطاطس المسلوقة ؟

السبت 08/فبراير/2020 - 09:47 م
ما الذي يحدث للجسم
ما الذي يحدث للجسم عند تناول البطاطس المسلوقة ؟
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رضوى حسام
تعتبر البطاطس من أكثر الخضراوات المفيدة لصحة الجسم، فهي مصدر جيد للعديد من تالعناصر الغذائية، كما انه يمكن تناول البطاطس بعدة طرق مختلفة، ولحسن الحظ أشار موقع " health line  " لفوائد تناول البطاطس المسلوقة على الجسم، وتشمل : 

- تعمل البطاطس المسلوقة على خفض ضغط الدم، ذلك لعدم احتوائها على أيّ من الدهون والكولسترول، كما تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، إضافة إلى كونها مصدرًا جيدًا للألياف.
- تحتوي البطاطس المسلوقة  على العناصر التي تنتج البروتين في الجسم وتحفظ طاقته وتعمل على استقرار خلاياه فإنها تعتبر العامل الأول في وقايته من أمراض عدّة، ومنها: الزّهايمر، والسكتة الدماغية.
- احتواء البطاطس على نسبة  كبيرة من البروتين وهو المسؤول عن شعور الشخص بالشبع والامتلاء عند تناولها. 
- يعمل تناول البطاطس المسلوقة على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات كفيتامين جـ الذي يُعزّز جهاز المناعة، وفيتامين ب6 الذي يساعد في إنتاج البروتين في الجسم. 
- تعتبر البطاطس المسلوقة غنية بالكالسيوم المهم لبناء الأسنان.

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