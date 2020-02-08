ما الذي يحدث للجسم عند تناول البطاطس المسلوقة ؟

تعتبر

من أكثر الخضراوات المفيدة لصحة الجسم، فهي مصدر جيد للعديد من تالعناصر الغذائية، كما انه يمكن تناول

بعدة طرق مختلفة، ولحسن الحظ أشار موقع " health line " لفوائد تناول

على الجسم، وتشمل :