وجه ترامب البرتقالي يثير سخرية واسعة.. والرئيس الأمريكى يرد

ونشر حساب يحمل اسم "صور البيت الأبيض" صورة للرئيس الأمريكي في حديقة البيت ظهر فيها تباينا واضحا في ألوان جلد وجه ترامب، حيث بدت بعض الأجزاء برتقالية بينما كانت أجزاء أخرى تظهر بشكل أفتح.

وأطلق نشطاء هاشتاج #orangeface سخروا خلاله من مكياج الرئيس الأمريكي، حيث أكد بعضهم أن الفرق في الألوان يرجع إلى مكياج الوجه الذي يضعه ترامب وكان خطه واضحا على الوجه، كما نال شعر ترامب قسطا من السخرية خاصة وأنه كان يتطاير في الصورة بفعل الهواء.

الصورة فجرت حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث أكد البعض أن الصورة تم التلاعب بها ليبدو وجه ترامب بهذا الشكل، بينما رجح آخرون أن البيت الأبيض نشر الصورة ثم قام بحذفها واستبدالها بصورة أخرى باللون الأبيض والأسود للتغطية على فضيحة لون الوجه.

ترامب نفسه لم يفوت الأمر وعلق على الصورة قائلا "مزيد من الأخبار الزائفة.. من الواضح أن الصورة تم التلاعب بها.. لكن الرياح كانت قوية والشعر يبدو جيدا".

وسخر الأمريكيون من الصورة وعلامات المكياج التي ظهرت على وجه الرئيس ترامب، وحرص بعضهم على مقارنة تلك الصورة بمشاهد من أفلام، حيث فجرت الصورة عاصفة من السخرية والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf