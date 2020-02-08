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أخبار العالم

أمريكا ستدعمنا.. نتنياهو يعلن بدء أولى خطوات تنفيذ خطة ترامب للسلام

السبت 08/فبراير/2020 - 09:59 م
دونالد ترامب وبنيامين
دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو
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أحمد محرم
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن إسرائيل بدأت فى رسم الخرائط لضم الأراضي في الضفة الغربية لإسرائيل بحسب خطة ترامب.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أضاف نتنياهو أنه سواء امتثل الفلسطينيون أو لم يمتثلوا للخطة، فإن إسرائيل سوف تتلقى الدعم الأمريكي لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت الشمالي وجميع المستوطنات في الضفة الغربية بدون استثناء.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن في خضم عملية رسم خرائط المنطقة التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل. إنها منطقة كبيرة، الرئيس ترامب سيدعم ذلك، وأنا أثق به تماما".

واختتم في العاصمة الأردنية، عمان المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان" دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة قضية العرب والمسلمين والمسيحيين".

وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمته امام المؤتمر، أن "موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي"، مضيفًا أن الدولة المصرية تؤمن بأن السلام القائم على أسس عادلة وشاملة يضمن إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد "عبدالعال"، بأن مصر ستبقى عونًا للأشقاء الفلسطينيين في كل محفل حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

وأقر المشاركون البيان الختامي أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، وتشغل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف الأشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور.
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