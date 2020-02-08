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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح فعاليات أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج

السبت 08/فبراير/2020 - 11:10 م
إفتتاح فعاليات أسبوع
إفتتاح فعاليات أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج
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قســـم التعليــــم
شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية حفل افتتاح فعاليات أسبوع الجامعات الأول (طلاب - عاملين - أعضاء هيئة تدريس) الذي تنظمه جامعة سوهاج 

ويقام هذا اسبوع الجامعات الاول بجامعة سوهاج ، خلال الفترة من ٨ إلى ١٤ فبراير الجاري بمشاركة ١٢ جامعة مصرية تحت شعار "الرياضة تجمعنا" بحضور الدكتور أحمد محمد عبد ربه ممثلًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والقيادات السياسية والتنفيذية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر ومدرب منتخب مصر للشباب الحالي، أحمد محمد عبدالله مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية، الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بجامعة المنوفية، محمود فتحي الخباز رئيس إتحاد طلاب جامعة المنوفية.

وأشاد مبارك بحفل الإفتتاح والتنظيم، وهذا التجمع الكبير من مختلف الجامعات المصرية للتنافس فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتبادل الخبرات والتعارف بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى ملتقى كبير ينظم لأول مرة، متمنيا التوفيق والنجاح لفعاليات الملتقى، ولوفد جامعة المنوفية وتحقيق أفضل المراكز.

وتضمن حفل الافتتاح عروض مميزة ومبهرة من جانب طلاب الفرقة الثانية كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، بجانب عروض نارية أضاءت سماء ستاد سوهاج ونال الحفل إعجاب الحضور واستحسانهم.
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