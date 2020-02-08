الجيل يستضيف وفد التنسيقية لطرح رؤية الحزب حول الاستحقاقات الانتخابية

استضاف حزب الجيل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله ناجي الشهابي رئيس الحزب، وأسامة كمال نائب رئيس الحزب، ومحمد القاضي أمين الحزب بالقاهرة، وأحمد عدوي أمين الحزب بأسوان.





عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.





وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.