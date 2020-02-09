ياسمين رئيس تكشف كواليس مشهد الغرق في لص بغداد

كشفت ياسمين رئيس عن أصعب ما واجهها في مشهد الغرق أثناء تصوير فيلم " لص بغداد"، الذي ينافس على إيرادات موسم منتصف العام حاليا.





وقالت في تصريحات لـ" صدي البلد" ان أصعب المواقف التي مرت في الكواليس، هو في أثناء تصوير مشهد السقوط في حمام السباحة.





وأشارت إلى أن الجو كان شديد البرودة، ما جعلها تصور المشهد بطريقة “ون شوت”، بسبب عدم تحملها برودة المياه.





"لص بغداد"، من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



