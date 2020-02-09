الصين تعلن عن ارتفاع جديد في عدد وفيات كورونا

أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إقليم هوبي في الوسط الشرقي من البلاد.





وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصينية إنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، السبت في إقليم هوبي.





وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع في هوبي ليصل إلى 780 حالة، وكانت لجنة الصحة في هوبي أعلنت يوم الخميس، تسجيل 70 حالة وفاة، ووصول عدد الإصابات إلى 2987.





وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت يوم السبت أن هناك أكثر من 34 ألف حالة إصابة بكورونا في الصين ونحو 700 وفاة.



