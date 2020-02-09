AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعلن عن ارتفاع جديد في عدد وفيات كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إقليم هوبي في الوسط الشرقي من البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصينية إنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، السبت في إقليم هوبي.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع في هوبي ليصل إلى 780 حالة، وكانت لجنة الصحة في هوبي أعلنت يوم الخميس، تسجيل 70 حالة وفاة، ووصول عدد الإصابات إلى 2987.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت يوم السبت أن هناك أكثر من 34 ألف حالة إصابة بكورونا في الصين ونحو 700 وفاة.

فيما تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن 86 شخصًا على الأقل يموتون يوميا، بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعلن تسجيل 1921 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي

مرحلة جديدة.. أول حالة وفاة خارج الصين بـ فيروس كورونا

بسبب كورونا.. الخطوط السعودية تعلق الرحلات من وإلى جوانزو الصينية

بعد إلغاء رحلاتها إلى جوانزو الصينية.. إجراء سعودي جديد بسبب فيروس كورونا

بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تعلن قرارت جديدة بحق الصين

ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين

ترشيحاتنا

عرض فنلندي لـ صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ: قررنا تأجيل التجديد للرباعي الكبار

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

1000 جنيه شهريا.. ننشر ضوابط صرف حافز معلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

بعد 13 عاما على رحيله.. محامية صدام حسين تكشف كواليس أيامه الأخيرة قبل الإعدام.. شاهد

حسن شاكوش: كنت نايم وصحيت لقيتني التاني على العالم.. فيديو

الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز بالقاهرة.. تعرف عليه

AdvertisementS

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92