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فن

في عيد ميلادها.. حسن شاكوش يغني لـ إيمي سالم بنت الجيران.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:53 ص
ايمي سالم
ايمي سالم
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مصطفى كرم
هنأ حسن شاكوش، صديقته إيمي سالم بعيد ميلادها من خلال فيديو قام بتصويره لها، وهو يغني أغنية بنت الجيران التي حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية.

وشاركت ايمي سالم الفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت على الفيديو قائلة "بحبك يا ابو على تسلم لي يا رب لما تكون دي أول معايدة ليا في عيد ميلادي الساعة 12 بالظبط يبقي أكيد هتبقى سنة زي قلبك الفلة يا أجدع الناس".

كانت إيمي سالم، خاضت سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن الفنانة ايمي سالم تقدم حاليا برنامج "نفسنة" على إحدى القنوات الفضائية.
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