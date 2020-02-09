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الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:46 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة. 

وأشار محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى اليوم، إلى استمرار سقوط الأمطار، على السواحل الشمالية والقاهرة على أن تنتهى موجة الصقيع اليوم، الأحد، والتى قد بدأت أمس الأول، الجمعة.  

وأكد استمرار نشاط الرياح  والتى تقل حدته نوعا ما من العواصف والأتربة مقارنة بما شهده الطقس خلال الـ72 ساعة الماضية، بالإضافة لاستمرار انخفاض درجات الحرارة بأقل من معدلاتها الطبيعية. 

ولفت مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لاضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين، لتصل درجة الأمواج إلى 4 أمتار، والتى تكون غير مهيأة لعمليات الصيد والملاحة. 

ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.
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