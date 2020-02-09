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محافظات

فرقة المختار الإندونيسية للإنشاد الدينى تشدو لمرضى سرطان الأقصر.. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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شمس يونس
عاش المرضي والمرافقون داخل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر ساعة من البهجة والفرح فى إطار مبادرة " ارسم ضحكة" التى دشنها المستشفى قبل عامين والتى تهدف لدعم المرضي معنويا من خلال فعاليات مبهجة.

وقدمت فرقة " المختار للإنشاد الدينى، من دولة إندونيسيا، على مدار ساعة كاملة عددا من القصائد الدينية مثل ، قمر ، بحبك وبريدك ، يارب بالمصطفي بلغ مقاصدنا، كما أنشدت قصيدة عن مصر نالت إعجاب الجميع.

وزارت فرقة المختار الإندونيسية المستشفي لتقديم الدعم للمرضي على هامش زيارتها للساحة الجيلانية بالأقصر حيث حرصت الفرقة على لقاء المرضي ودعمهم معنويا.

كما تفقدت الفرقة أقسام المختلفة وتعرف على كيفية العمل داخل أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والأجهزة والصيدلية وغرف العناية والرعاية للمرضي والإقامة الداخلية وتعرفت على فكرة حائط شفاء الأورمان والتقطت صورا تذكارية بجواره.

وقال محمد فتح الناجح، مدير الفرقة، إن الفرقة تأسست عام 2017 وتضم 7 أفراد من طلاب الأزهر من دولة إندونيسيا وتقدم الإنشاد الدينى بنكهة مصرية خالصة حيث تؤدى الفرقة مدائح وأناشيد لأعلام التصوف فى مصر والعالم الإسلامي مثل ابن الفارض والحاج أحمد ابوالحسن وغيرهم.

وأضاف، زيارتنا لشفاء الأورمان كانت زيارة طيبة ومختلفة عن كل زياراتنا وشاهدنا الحب والفرحة فى عيون المرضي الذين استقبلونا بترحاب شديد مؤكدا أن الفرقة أبدت رغبتها فى تكرار هذه الزيارة فى أقرب فرصة ممكنة لدعم المرضي معنويا.
فرقة المختار الإندونيسية للإنشاد الدينى تشدو لمرضى سرطان الأقصر.. صور
فرقة المختار الإندونيسية للإنشاد الدينى تشدو لمرضى سرطان الأقصر.. صور
فرقة المختار الإندونيسية للإنشاد الدينى تشدو لمرضى سرطان الأقصر.. صور
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