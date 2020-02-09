ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى مخدر الاستروكس بقليوب

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ ( خدمة تأمين القطاع الثانى بطريق القاهره الاسكندرية الزراعى ) والقوات المرافقة من ضبط كل من" م س ع " عاطل ومقيم سنديون – دائرة مركز قليوب السابق اتهامه في عدد 2 قضية ( مخدرات ) م ا ش " 26 سنة عاطل ومقيم 14 شارع محمد على – شبرا البلد – دائرة قسم أول شبرا الخيمة ع ف ع " 31 سنة عاطل ومقيم شارع جامع أبو الهنا – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.







وذلك حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات ( جارى فحصها ) بناحية قلما اتجاه بنها – دائرة مركز قليوب وضبط بحوزتهم كميه من مخدر الإستروكس تزن كيلو جرام مبلغ مالى 790 جنيها هاتف محمول وجهاز تابلت وتم التحفظ عليهم.







وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهاتف للاتصال بعملائهم ومركبة التوك توك لتسهيل تنقلاتهم وتولت النيابة التحقيق.

