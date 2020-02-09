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تعليم

بمشاركة 12 جامعة .. محافظ سوهاج يفتتح أسبوع الجامعات الأول

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:22 ص
اسبوع الجامعات الاول
اسبوع الجامعات الاول
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خالد رياض

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،  أسبوع الجامعات الأول بمشاركة 12 جامعة مصرية" طلاب، وعاملين، وأعضاء هيئة تدريس"، ليكون ملتقى لكافة شباب الجمهورية على أرض سوهاج.


وشهد الافتتاح كلا من : " الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، واللواء عصام حسين مساعد مدير أمن سوهاج، وممثلي الجامعات المشاركة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ونجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ربيع ياسين.


ورحب الدكتور أحمد عزيز بمحافظ سوهاج والحضور جميعا، مشيرا إلى التاريخ القديم والحديث للمحافظة ودورها التاريخي والتنويري عبر العصور، مؤكدًا أن فعاليات الأسبوع تعد جانب من رسالة الجامعات المصرية من خلال الأنشطة الطلابية، لتعزيز الانتماء والوطنية لدى الشباب والأجيال القادمة، موجهًا الشكر للقائمين على الملتقى من مختلف الجامعات المصرية بصفة عامة، وجامعة سوهاج بصفة خاصة.


 يذكر أن الجامعات المشاركة هي : " المنيا، المنوفية، أسيوط، الوادي الجديد، جنوب الوادي، قناة السويس، أسوان، السادات، مطروح، طنطا، بني سويف، وجامعة سوهاج" ، حيث يتنافس الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من خلال مسابقات رياضية وثقافية خلال الفترة من 8 وحتى 14 فبراير الجاري على أرض المحافظة، وفي رحاب جامعة سوهاج.

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