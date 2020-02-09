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أخبار العالم

دبابات ومدرعات تركية تتجه نحو إدلب

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:40 ص
دبابات ومدرعات تركية
دبابات ومدرعات تركية تتجه نحو إدلب
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دعاء أبوهشيمة
أرسل الجيش التركي اليوم، الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى إدلب بشمال غرب سوريا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، إن رتلا عسكريا تركيا مكونا من دبابات وآليات عسكرية وذخائر يدخل إلى نقاط المراقبة التي أنشأها الجيش التركي في إدلب. 

وبحسب الأناضول، فقد توجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر.

وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أمهل الجيش السوري حتى نهاية شهر فبراير الجاري للإنسحاب خلف نقاط المراقبة التركية الـ12، التي تم إنشاؤها في منطقة خفض التصعيد، مهددا بشن عملية عسكرية، فيما يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في المنطقة.
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