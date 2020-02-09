برلمانى يشيد بالقافلة التوعوية والإنسانية للأزهر الشريف بحلايب وشلاتين

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بدور الأزهر الشريف وأمامه الأكبر فضيلة العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى انطلاق القوافل التوعوية. الأكبرانطلاق





مؤكدا فى بيان صحفى له الأهمية الكبيرة لإطلاق الأزهر الشريف لقافلة توعوية شاملة إلى محافظة البحر الأحمر، ضمن فعاليات مبادرة بناء الإنسان التي تنفذها قطاعات الأزهر الشريف تحت رعاية الإمام الأكبر، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.





وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن وجود القافلة في مدينتي حلايب وشلاتين وتنفذ برنامجها لتنمية الوعي المجتمعي لدى الناس ودعم قدرات الشباب ودعوتهم لتأهيل أنفسهم والحفاظ على فكرهم والتواصل مع جميع فئات المجتمع هو دليل قاطع على حرص الأزهر الشريف على القيام بدوره التنورى والتثقيفي ونشر المفاهيم الصحيحة والسمحة للإسلام لدى المواطنين فى جميع أنحاء البلاد إضافة إلى مساعدة المواطنين البسطاء.





وأوضح أن القافلة لا تقتصر على الجانب التوعوي فقط، وإنما تستهدف تقديم بعض المساعدات الإنسانية التي يتم توزيعها على المستحقين في قرى ومدن المحافظة.