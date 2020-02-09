شاهد.. زيارة عدد من طلبة المدارس للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة

نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة عدد من طلبة المدارس الى وحدات الادارة للتوعية بدورهم فى حماية المواطنين والمجتمع.





واستقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لعدد من طلاب مدرسة خاصة رفقة مسئوليهم، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة، ومدى أهمية دورهم فى حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات ، خاصةً رجال الحماية المدنية وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر .









كما تم إجراء تدريب مبسط على إستخدام تجهيزات الإطفاء وشرح طريقة الإخلاء المنظم فى حالات الطوارئ ، كما تم توزيع بعض الكتيبات الإرشادات بقواعد وتعليمات الحماية المدنية .





ومن جانبهم ، توجه مسئولو المدارس والقائمين على الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة فى الترابط والتلاحم مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة التعليمية.





جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع .

