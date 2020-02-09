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محافظات

بتكلفة 872 مليون جنيه.. تنفيذ 8 مشروعات صرف صحي بمركز أولاد صقر

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 8 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 872 مليون جنيه لتوفير صرف صحي أمن وسليم حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.


أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة 15 قرية بمركز أولاد صقر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.


وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.


ومن جانبه أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه جار تنفيذ 8 مشروعات صرف الصحي بمدينه اولاد صقر تشتمل علي إنشاء محطات رفع ومحطات معالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 872 مليون جنيه لخدمة 15 قريه بمركز اولاد صقر وهي ( السعادات - الروازقية - حمادة - زور أبو الليل - الخواجة بنايوتي - قصاصين الازهار - عزبة صادق - درويش - كفر الشوافين - منشأة ناصر - منشأة السادات - بني منصور - سعادة - الدرديري - ابو عوينات).


مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للانتهاء من كافة الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد مع تقديم أفضل خدمة بأفضل جودة لأبناء المحافظة.

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