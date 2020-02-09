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أخبار البلد

سفير أوزبكستان في القاهرة: نسعى للاستفادة من اتفاقيات مصر للتجارة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:44 م
سفير أوزبكستان في
سفير أوزبكستان في القاهرة أيبيك عثمانوف
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أ ش أ
أكد سفير أوزبكستان في القاهرة، أيبيك عثمانوف، أن مصر تعد شريكا تجاريا واقتصاديا هاما لبلاده، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 40 مليون دولار، منها 25 مليون دولار صادرات مصرية، وأن هذا لايرقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في ظل القدرات والإمكانيات المتاحة لديهما، منوها إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلاده في سبتمبر 2018 ،أعطت دفعة قوية ونقطة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونوه سفير أوزبكستان، خلال لقائه اليوم "الأحد" رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط " إسكامي " أحمد الوكيل، أن بلاده تسعى للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول لتوسيع صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط،،كما يمكن لبلاده بدورها أن تكون نقطة انطلاق للمنتجات المصرية فى آسيا والوسطى .

ووجه السفير عثمانوف، الدعوة لرجال الأعمال المصريين للمشاركة في فعاليات "منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2020" في دورته الأولى ، والتي ستعقد بالعاصمة الأوزبكية (طشقند ) يومي 5و6 مارس القادم تحت رعاية رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمشاركة ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الإنتاجية، لمناقشة مناخ، وفرص الاستثمار المتاحة فى أوزبكستان، وإقامة مشروعات جديدة مشتركة،وتنشيط التعاون في مجالات السياحة، والصيدلة،والصحة، والنقل، والزراعة".

وأوضح أنه سيتم خلال المنتدى مناقشة المزايا التى تقدمها بلاده لشجيع مناخ الاستثمار ، وبيئة الأعمال ، واستعراض أهم فرص الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة،وفتح أسواق جديدة للصناعات الزراعية الأوزبكية، كما سيتم عقد لقاءات بين رجال الأعمال لتعميق العلاقات الاقليمية،واستعراض دورالمصارف ،والصناديق ،ومؤسسات التمويل في تعزيز ودعم الاستثمار.

من جانبه ، أكد رئيس غرفة الإسكندرية ، أن العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في كلا البلدين تعطي دعما سياسيا كبيرا للعلاقات الاقتصادية في إطار شراكة حقيقية ،تسهم في دفع العلاقات بين الى الأمام دائما ، لافتا إلى أن هناك فرصا لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، ليس في مجال التجارة،والاستثمار بل في مجالات التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.

ووجه الدعوة إلى الجانب الأوزباكستاني لزيارة منطقة التجارة الحرة بالإسكندرية للاستفادة من المزايا التى تقدمها،والتعرف على الفرص الاستثمارية التى يمكن لرجال أعمال الجانبين الاستفادة منها.

كما جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات بين الجانبين.
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